На фронте ныне нет ни одного мобилизованного или срочника

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что на сегодня ни мобилизованные ни военнослужащие-срочники не выполняют задачи в зоне проведения АТО.

"Сегодня на линии столкновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного и ни одного бойца срочной службы. Там только те люди, либо, которые для себя решили, что они на сегодня не имеют более важного дела, чем защита своей страны", - сказал он в пятницу в Киеве в ходе презентации книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну".

С.Полторак также напомнил, что с начала проведения АТО задачи с рамках операции выполняли 40 тыс. добровольцев.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что появление добровольцев на фронте "изменило психологию этой войны".

"Люди, которые прошли Майдан, были готовы к бою и были готовы отдавать свою жизнь за Украину... мы смогли их остановить и пойти в контрнаступление, оттеснив их фактически до границ РФ", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что именно добровольческие батальоны совместно с батальонами Нацгвардии и подразделениями Вооруженных сил "показали, что Украина может себя защитить, даже когда ни одного патрона нам партнёры не дали".

"Именно добровольцы-герои дали нам возможность выиграть время и создать настоящую армию, боевую Нацгвардию, оборонно-промышленный комплекс и показать, что Украина была, есть и будет", - сказал он.