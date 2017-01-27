Адвокат Януковича заявляет, что уточненное подозрение не было вручено его подзащитному, в прокуратуре отмечают, что это не влияет на досудебное следствие

Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Игорь Федоренко отмечает, что уточненное подозрение в деле о государственной измене не было вручено в пятницу, 27 января, его подзащитному, поскольку это должно делаться в рамках процедуры международно-правовой помощи.

Как рассказал защитник В.Януковича агентству "Интерфакс-Украина", в пятницу он прибыл по вызову в Главную военную прокуратуру Украины и вновь предоставил информацию об уважительных причинах неявки экс-президента для проведения следственных действий.

И.Федоренко также рассказал, что следователю не удалось вручить уточненное подозрение В.Януковичу, поскольку, по его словам, это может быть сделано только в рамках процедуры международно-правовой помощи на территории Российской Федерации.

Адвокат указал, что был составлен соответствующий акт, который подписал следователь и который будет передан прокуратуре.

В свою очередь другой адвокат В.Януковича Виталий Сердюк сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в пятницу, 27 января, он находится в командировке в Российской Федерации, где работает над тем, чтобы ускорить процесс по запросам о международно-правовой помощи, которые были направлены Генеральной прокуратурой Украины в конце 2016 года.

В этих запросах украинская прокуратура просит предоставить информацию о том, есть ли у В.Януковича гражданство Российской Федерации, об адресе его практического проживания, способствовать решению вопроса о вручении экс-президенту подозрения в деле о госизмене и о проведении его допроса.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Максим Крым заявил журналистам в пятницу, 27 января, что отказ адвокатов лично получать сообщение об изменении подозрения В.Януковичу не влияет на досудебное следствие.

"Факт отказа по любым причинам никаким образом не влияет на дальнейшее ведение досудебного расследования и в ближайшее время, я надеюсь, мы объявим о его завершении и откроем материалы стороне защиты", - сказал прокурор.

По его словам, адвокат В.Януковича лично приехал в Генпрокуратуру, где письменно подтвердил свое нежелание получать сообщение о подозрении.

"Вместе с тем, одновременно данное сообщение было направлено по почте по адресу осуществления адвокатской деятельности ими (адвокатами В.Януковича - ИФ), поэтому Генпрокуратурой предприняты меры по вручению данного сообщения (о подозрении - ИФ)", - добавил М.Крым.

По его словам, поскольку имеет место заочное расследование, то сообщение о подозрении должно вручаться адвокатам подозреваемого.

"Он (адвокат В.Януковича - ИФ) имел возможность получить, поэтому он считается таким, которому сообщено об изменении подозрения", - сказал прокурор.

Ранее 27 января прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вручит защите экс-президента В.Януковича уточненное подозрение в государственной измене.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о даче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

В Генпрокуратуре заявили о намерениях вручить 27 января защите В.Януковича уточненное подозрение в госизмене.

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.