События

15:29 27.01.2017

Движение тяжеловесного транспорта и автобусов ограничено в северной части Хмельницкой области

Сложная ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного и местного значения в северной и центральной части Хмельницкой области сложилась в связи с неблагоприятными погодными условиями (выпадение дождя при минусовых температурах воздуха) из-за образования ледовой корки.

Как сообщила пресс-служба ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", это касается таких районов области, как: Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский, Хмельницкий.

"С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов в движении автотранспорта принято решение о введении ограничения движения тяжеловесного автотранспорта и автобусов на автодорогах общего пользования в северной части области", - говорится в сообщении.

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