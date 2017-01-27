Прокурор Киева закрыл уголовное производство по минимизации сумм налогообложения против импортера леденцов "Стрепсилс"

Прокурор Киева Роман Говдя закрыл уголовное производство по минимизации сумм налогообложения, открытое против представительства международной компании ООО "Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина", являющаяся импортером популярных леденцов "Стрепсилс".

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в 2016 году в отношении указанной компании было начато уголовное производство по минимизации сумм налогообложения.

Бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета обратился к генпрокурору Юрию Луценко с жалобой о, по его мнению, неправомерных действиях со стороны правоохранительных органов по отношению к импортеру "Стрепсилс". По мнению бизнес-омбудсмена, обоснованность правовых оснований расследования указанного уголовного производства отсутствует.

По результатам встречи с А.Шеметой Ю.Луценко отдал поручение прокурору Киева Р.Говде безотлагательно принять меры по защите законных прав и интересов, о чем обязал доложить в кратчайшие сроки.

Во вторник, 24 января 2017 года, Ю.Луценко встретился с директором ООО "Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина" Дживелеком Шюкрю Тонгучем.

"Представитель компании поблагодарил за внимание к их дела и объективный ее рассмотрение, отметив, что решение о закрытии уголовного производства - серьезный сигнал, который будет способствовать возвращению доверия международных кампаний и инвесторов к Украине", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена, 2 декабря 2016 года ООО "Реккитт Бенкизер Хаусхолд Энд Хелс Кер Украина" обратилось в совет бизнес-омбудсмена с жалобой относительно криминального производства, открытого Подольским управлением полиции.

Криминальное производство было начато в связи с подозрением в предоставлении компанией неправдивой информации во время регистрации медицинского препарата "Стрепсилс" в Министерстве здравоохранения, а также минимизации сумм налогов. Оперативное сопровождение криминального осуществления осуществлялось Управлением экономической безопасности СБУ.

"Жалобщик ссылался на то, что в рамках расследования криминального осуществления сотрудники Управления экономической безопасности СБУ осуществили действия, направленные на полное блокирование его бизнеса в Украине, а именно изъятие финансовых документов в обслуживающих банках, изъятие у регулятора регистрационных материалов на лекарственное средство "Стрепсилс", обращение в Минэкономики с ходатайством наложить санкцию в виде остановки внешнеэкономических операций компании", - сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена.

В пресс-службе госоргана подчеркивают, что Совет бизнес-омбудсмена продолжает работать с силовыми структурами над решением системных проблем между силовыми структурами и украинскими предпринимателями.

Совет бизнес-омбудсмена – независимый постоянно действующий консультативно-совещательный орган Кабинета Министров Украины), учрежденный в мае 2014 года для создания прозрачных условий работы государственных и местных органов власти, государственных и подконтрольных государству компаний, а также для предотвращения коррупции. Совет финансируется через мультидонорский счет ЕБРР, открытый в 2014 году с целью создания комфортных условий ведения бизнеса для украинских предпринимателей. Страны-доноры – Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Польша, США, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария и Япония.