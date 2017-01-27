На выходных в Украине немного потеплеет

В ближайшие сутки, 28 января, спокойную, без существенных осадков погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, морозы немного ослабеют, хотя восток, юго-восток и Карпаты останутся самими холодными регионами.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу в Украине - без существенных осадков. Ночью, утром в западной части местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской областях ночью 10-15° мороза, в Карпатах и Луганской области 15-20°, днем 4-10° мороза; на остальной территории ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температуры ночью 3-5°, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 7,5 градуса выше ноля в 1983 и 1990 годах, а самая низкая - ночью на отметке 23 градуса мороза в 1892 году.

В воскресенье, 29 января, в Украине без существенных осадков, лишь в восточной части небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 3-9°, днем 0-6° мороза, в западных, Одесской, Николаевской областях местами 1-3° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью 10-16° мороза, днем 6-13° мороза.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 1-3° мороза.