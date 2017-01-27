Необходимо разблокировать железнодорожное сообщение в Луганской области, а виновных привлечь к ответственности

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает необходимым, чтобы власти разблокировали железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Луганской области, и призывает привлечь к ответственности виновных в его блокировании.

"Все должно происходить в рамках действующего законодательства, а не только согласно мнению (депутата Верховной Рады Семена - ИФ) Семенченко, сейчас мы наблюдаем, как один человек подменяет собой закон и государство. Это недопустимо", - сказал Г.Тука журналистам в пятницу в Киеве.

По его мнению, украинская власть сейчас должна "разблокировать движение и привлечь виновных к ответственности, согласно действующему законодательству".

Г.Тука добавил, что, по его информации, по состоянию на вечер 26 января всего было заблокировано движение поездов с 52 пустыми вагонами.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу Г.Тука отметил, что С.Семенченко сам не принимает непосредственного участия в блокаде, но лишь поддерживает ее на словах, поскольку понимает, что участники блокады совершают уголовное преступление.

Как сообщалось, ветераны АТО и народные депутаты 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск – Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана". А 26 января ветераны АТО и народные депутаты, блокирующие железную дорогу в Луганской области, заблокировали еще одну станцию – Светланово.

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова рассказала, что на 41 км перегона находится около 55 человек в камуфляже, среди них - народные депутаты С.Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, перемещаемые на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз написал в Facebook, что протестующие заблокировали в Луганской области предназначенные для транспортировки угля порожние вагоны. Он убежден, что акция угрожает энергетической безопасности всей страны: "Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" несет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если снабжение топлива не будет восстановлено, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины".