События

11:27 27.01.2017

Статус участника боевых действий получили более 192 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ

С начала проведения АТО на востоке Украины статус участника боевых действий получили 192 тыс. 209 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении АТО, сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

На брифинге в пятницу в Киеве он проинформировал, что знаками отличия Минобороны награждено свыше 36 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ, более 12 тыс. удостоены государственных наград.

ВАЖНОЕ

Во Львове вывезены отходы из почти половины переполненных контейнерных площадок

Боевики за сутки 63 раза обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли

Писатель Жадан зарегистрировал свой благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов на востоке Украины

Экс-боец полка "Азов" Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО

Судья Соломенского райсуда Киева задержан на взятке

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области спасатели извлекли из снежных заносов 2 школьных автобуса и 3 "скорых"

Неизвестные облили краской памятный знак атаману Сирко в Харькове

Крымскотатарский активист из Бахчисарая арестован на 12 суток за посты в соцсети

В Сумах взорвали счетчик газа в 9-этажке

Мексика не будет платить за строительство стены на границе с США

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА