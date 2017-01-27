Статус участника боевых действий получили более 192 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ

С начала проведения АТО на востоке Украины статус участника боевых действий получили 192 тыс. 209 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении АТО, сообщил представитель пресс-службы Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

На брифинге в пятницу в Киеве он проинформировал, что знаками отличия Минобороны награждено свыше 36 тыс. военнослужащих и сотрудников ВСУ, более 12 тыс. удостоены государственных наград.