Крымскотатарский активист из Бахчисарая арестован на 12 суток за посты в соцсети

Суд в Бахчисарае в четверг вечером постановил арестовать на 12 суток жителя города Сейрана Салиева, которому инкриминируют два административных нарушения экстремистского характера, сообщил агентству крымский адвокат Эдем Семедляев, знакомый с ситуацией.

"Дали гражданскому активисту, известному в Бахчисарае, 12 суток за материалы в соцсети "ВКонтакте", - сказал собеседник агентства.

Полиция инкриминирует С.Салиеву ст.20.3 (пропаганда или публичное демонстрирование символики либо атрибутики экстремистских организаций) и ст.20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По данным "Интерфакса", речь идет о песнях чеченского исполнителя Тимура Муцураева и флагах "Хизб ут-Тахрир" на странице С.Салиева в социальной сети.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму (центра "Э") республиканского управления МВД провели в четверг утром обыск в доме активистки крымскотатарского национального движения Зодие Салиевой в Бахчисарае, в котором она живет с семьей сына, после чего увезли мужчину с собой.

Видео задержания, снятое знакомыми С.Салиева, размещено в Интернете.