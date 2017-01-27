В Сумах взорвали счетчик газа в 9-этажке

Неизвестное взрывное устройство взорвалось в установленном узле учета газа с внешней стороны девятиэтажного жилого дома в Сумах по ул. Холодногорская, никто не пострадал, дом и его конструкции также не повреждены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, взрыв произошел 26 января около 22.20. Прибывшие на место правоохранители установили, что днем в этом месте сотрудники открытого акционерного общества "Сумыгаз" проводили работы по установке узла учета газа, в частности узел оборудован металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в этот узел не подавался.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружены чека и металлические осколки.

Пострадавших от последствий взрыва нет. Дом и его конструкции не повреждены.

По предварительной версии, причиной взрыва стало взрывное устройство.

Сведения о взрыве внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом) УК Украины. Досудебное расследование поручено группе следователей Сумского отдела полиции, процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Сумской местной прокуратуры.

В настоящее время предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия и осуществляются следственно-процессуальные действия для установления обстоятельств произошедшего и причастных лиц и фиксации доказательств.