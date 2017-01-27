Прах украинского писателя Олеся и его жены прибыл в аэропорт "Борисполь"

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги прибыл в международный аэропорт "Борисполь", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МИД Украины.

"Нашей задачей было скоординировать доставку праха Александра Олеся в Украину. Мы свою задачу выполнили. Сегодня он прибыл в Киев", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дальнейшее информирование о ходе событий - на уполномоченных органах в правительстве, в частности, на Министерстве культуры Украины.

В эту пятницу состоится брифинг министра культуры Украины Евгения Нищука, посвященный вопросу перезахоронения А.Олеся и его жены.

Как сообщалось, 3 января 2017 года президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя А.Олеся, а Министерству культуры - организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому останки А.Олеся и его супруги будут перезахоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.