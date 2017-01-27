Государство абстрагировалось от решения спора об уплате взносов в спецфонд авиации – юрист

Госавиаслужба абстрагировалась от решения спора о механизме уплаты государственных сборов в Государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях и законности таких сборов.

Такое мнение высказал юрист юридического бюро "ECOVIS Бондарь и Бондарь" Олег Бондарь в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". "Наша позиция остается неизменной, это незаконный сбор. Можно говорить о целесообразности, или нецелесообразности этого сбора, очевидно сейчас одно, что он не законный", - сказал он.

В этом вопросе он назвал позицию государства, по меньшей мере, странной, так как проблему, по его мнению, можно было давно решить, приняв соответствующий законодательный документ.

"Мы даже разработали проект такого документа, предложили, для нас это возможное решение, как для стороны, ведь если будет закон, регламентирующий порядок уплаты сбора, сбор будут платить. Для наших чиновников, по-моему, главный принцип - ничего не сделать, чтобы ни за что не отвечать", - подчеркнул юрист "ECOVIS Бондарь и Бондарь".

Отвечая на вопрос, каким образом будет решаться проблема при неизменности факторов, он отметил, что судебные процессы по этому вопросу продолжатся. "Мы будем продолжать судебные процессы, рано, или поздно добьемся справедливости, мы верим в законность наших действий", - резюмировал О.Бондарь.

Как сообщалось, 17 мая 2016 года вступили в силу изменения в порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий в Украине. Документ, в частности, вводит условие уплаты в полном объеме государственных сборов, предусмотренных Воздушным кодексом Украины, что, по мнению его авторов, обеспечит равные условия для всех перевозчиков при доступе к рынку воздушных перевозок при предоставлении новых прав на эксплуатацию воздушных линий.

Между тем авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) оспорила в Окружном административном суде Киева указанные изменения. 26 мая 2016 года суд вынес определение, которым обеспечил иск МАУ и запретил Госавиаслужбе учитывать задолженность авиакомпании спецфондом при рассмотрении вопроса о выдаче ей назначений на маршруты.

Госавиаслужба, в свою очередь, 27 мая заявила о намерении оспорить в суде решение Окружного админсуда Киева, поскольку считает, что оно создает на рынке преференции для одной авиакомпании.

Задолженность МАУ по указанному сбору по состоянию на 18 мая 2016 года составляла 147,174 млн грн. Однако, ввиду судебного решения, комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий на заседаниях вынуждена рассматривать заявки авиакомпании, не смотря на указанную задолженность ввиду судебного решения.

Президент МАУ Юрий Мирошников заявил, что вопрос взимания сбора в государственный специализированный фонд финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность законодательно не урегулирован.

"Законодательство требует, чтобы такие платежи были урегулированы на уровне закона – нужно определить плательщика, сроки, процедуру. Но даже если предположить, что оно (действующая норма – ИФ) может применяться, это также не урегулировано: мы не знаем, сколько платить. К примеру, если сбор установлен в долларах, то по какому курсу его считать?", - добавлял О.Бондарь.

Госавиаслужба позже заявляла, что инициировала усовершенствование механизма уплаты указанных государственных сборов.