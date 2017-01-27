События

08:04 27.01.2017

СБУ пресекла контрабанду наркотиков в Россию

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли большой канал контрабанды наркотиков в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

При осмотре одного из автомобилей на таможенном пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области, оперативники СБУ обнаружили более 6 кг "каннабиса элитных сортов". По ценам черного рынка, такая партия стоит порядка 1 млн грн.

По месту проживания организаторов канала контрабанды и в местах выращивания марихуаны проходят обыски в рамках уголовного производства по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

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