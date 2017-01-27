Гражданин Польши пытался незаконно перевезти через границу с Украиной 40 тысяч евро

Гражданин Польши пытался незаконно перевезти через украинско-польскую границу 40 тысяч евро, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в пункте пропуска "Грушив" во Львовской области в четверг, 26 января, около 20 часов.

45-летний гражданин Польши прибыл в пункт пропуска на легковом автомобиле "Фольксваген" и избрал для пересечения "зеленый коридор", что автоматически означало, что он не перемещает товаров и ценностей, подлежащих декларированию. Сотрудники Госпогранслужбы заметили, что он был очень взволнован, и приняли решение провести совместный осмотр с таможенниками.

Во время осмотра в салоне автомобиля была обнаружена сумка, в которой было 40 тысяч евро.

В данное время деньги изъяты, а дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.