События

18:35 26.01.2017

Стрелки "часов судного дня" передвинуты вперед на полминуты

Стрелки "часов судного дня", отсчитывающие время до потенциального ядерного апокалипсиса, были передвинуты вперед на полминуты из-за обострения отношений между Россией и США и новостей о разработке ядерного оружия Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Теперь часы показывают 23:57:30, где полночь значит наступление катастрофы.

Отмечается, что часы еще никогда не показывали менее 2 минут до полуночи, а в годы после окончания "холодной войны" стрелки переводили до 23:43.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований, издающегося университетом Чикаго, в 1947 году. Ранее отмечалось, что ядерная энергия - единственная технология на Земле, способная уничтожить планету. Теперь издатель Бюллетеня Рейчел Бронсон отмечает, что новой такой угрозой стало изменение климата, причем развитие искусственного интеллекта и кибератаки также представляют опасность для человечества.

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