События

18:29 26.01.2017

За последних 12 дней наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили гибель пяти и ранение четырех мирных жителей Донбасса

За последние 12 дней на Донбассе погибли пять и ранения получили четыре мирных жителя, большинство из них – в результате применения тяжелого вооружения, констатирует первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Наблюдатели, мои коллеги, за последние 12 дней в Луганской области подтвердили гибель пяти гражданских лиц вблизи линии соприкосновения. В Донецкой области – ранение 4-х местных жителей. Это неприемлемо, многие получили ранения в ходе применения тяжелого вооружения, которое уже должно было быть отведено", - сказал он в ходе брифинге в Краматорске в четверг вечером.

При этом он подчеркнул, что тяжелое вооружение находится вдоль линии разграничения в зоне АТО в нарушение минских договоренностей.

"Мы фиксируем наличие тяжелого вооружения на линии соприкосновения", - сказал он.

А.Хуг отметил, что наблюдатели фиксируют, что во многих местах стороны конфликта находятся слишковм близко друг к другу , в частности, в Коминтерново, КПВВ "Марьинка", в Новолуганском, Новгородском, вблизи Светлодарска, между Попасной и Первомайском.

"В большинстве из этих мест – плотная гражданская застройка, живут мирные жители, находятся важные объекты инфраструктуры… из-за того, что стороны находятся близко, ситуации, когда начинают разворачиваться боевые действия, нередки", - отметил первый замглавы миссии.

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