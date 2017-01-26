Украина не поддается на провокации РФ, а постепенно наращивает свою боевую мощь

Украина постепенно усиливает свою обороноспособность и не поддается на провокационные заявления со стороны РФ, подчеркивает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Мы наблюдаем, как Россия действительно поступательно наращивает свои войска на границе с Украиной. Это говорит о том, что в очередной раз нас пытаются запугать присутствием или бряцанием гусениц танков или другой техники вблизи наших границ. На самом деле на нас это не действует", - сказал В.Грицак журналистам в четверг в Киеве, комментируя заявление министра обороны России Сергея Шойгу об усилении военного присутствия РФ на границе с Украиной и риск угрозы новой агрессии.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины стали намного сильнее, чем в 2014 году.

"На самом деле мы не пойдем ни на какие провокации, а методично будем усиливать Вооруженные силы, Нацгвардию, СБУ, методично и спокойно усиливая нашу обороноспособность", - подытожил он.

При этом В.Грицак указал, что подобного рода заявления "проходят одновременно с тем, как меняется политическое руководство в некоторых мощных странах".