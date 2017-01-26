У СБУ нет информации о причастности задержанных за попытку покушения на А.Геращенко к убийству Шеремета

Служба безопасности Украины не располагает информацией о причастности задержанных по подозрению в покушении на убийство нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко и журналиста Павла Шеремета, а также о возможной связи между этими преступлениями.

"Нет, таких данных у нас нет", - сказал в четверг в Киеве В.Грицак, отвечая на вопрос, если информация о том, что задержанные за попытку покушения на А.Геращенко могут быть причастны к убийству П.Шеремета.

"Сказать, что эти преступления связаны, я не могу", - добавил он, отвечая на уточняющий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".