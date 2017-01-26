Грицак сообщил о потерях СБУ на Донбассе

За время проведения боевых действий на востоке Украины погибли 19 сотрудников СБУ, более сотни получили ранения, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"К сожалению, война забрала много жизней из числа сотрудников СБУ. В целом 19 сотрудников погибли за время войны на востоке нашей страны при исполнении боевых задач. Более сотни получили ранения",- сказал В.Грицак в четверг в ходе торжественных мероприятий в в Киеве, посвящённых 25-летию создания Академии СБ Украины.