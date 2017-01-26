Оценку действиям участников блокады ж/д путей в Луганской области должны дать СБУ и Генпрокуратура

Оценку действиям бывших бойцов АТО и народных депутатов, которые заблокировали железную дорогу в Луганской области на линии разграничения, должны дать СБУ и Генеральная прокуратура Украины, заявила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Еще начиная с 15 января бывшие бойцы добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" во главе с депутатом Верховной Рады Украины Семенченко Семеном предупреждали нас о том, что они будут проводить протестные акции против контрабанды по железнодорожному сообщению через линию разграничения на территории Луганской области. И вчера они преступили к, как они говорят, третьему этапу объявленной акции", - сказала она в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

По ее словам, на 41-м перегоне Горское-Золотое в Попаснянском районе 30 бывших бойцов перекрыли железнодорожные пути, выставили на колеи деревянные ежи и объявили о начале бессрочной гражданской акции неповиновения с целью недопущения перевозки грузов на неподконтрольные Киеву территории и в обратном направлении. Рядом с железнодорожными путями установлена палатка для участников акции.

"Вчера они остановили пустой поезд, который двигался в направлении на неподконтрольную территорию. 57 пустых вагонов в этом составе было. Они перекрыли ему движение. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа. Следователи задокументировали все, что происходило на месте происшествия", - рассказала Т.Погукай.

По ее словам, правовую оценку этим событиям будет давать прокуратура или СБУ. Все материалы, которые следователи собрали на месте происшествия, переданы в компетентные органы.

Также Т.Погукай отметила, что информация о попытке приварить поезд к колеям, в полицию не поступала.

Она сообщила, что на месте находятся народные депутаты С.Семенченко, Тараса Пастух и Владимир Парасюк, и оценку их действиям также должна дать СБУ.

Как сообщалось, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

Находящийся на месте события народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил, что "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

С.Семенченко также рассказал, что ветераны вызвали сварочный аппарат, чтобы приварить к рельсам остановленный поезд.