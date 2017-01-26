События

11:55 26.01.2017

Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров

Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и выстроить ее, сообщила пресс-служба КПИ им. Сикорского.

Согласно данным рейтинговой таблицы, обнародованной на сайте CTFtime, украинские айтишники из КПИ обошли более 12 тыс. команд со всего мира.

Украинскую команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин, отмечено в сообщении пресс-службы. В настоящее время команда насчитывает 43 игрока.

Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. Так в 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 – шестое.

Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году основывался на результатах около 70 соревнований.

В сфере кибербезопасности Capture the Flag (CTF, захват флага) – командные соревнования по защите информации, направленные на поиски уязвимых мест в системе, определение степени ее уязвимости и поиск путей устранения слабых мест.

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