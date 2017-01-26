События

11:48 26.01.2017

На Харьковщине под весом снега обрушилась крыша школьной котельной, занятия приостановлены

В г.Люботин (Харьковская обл.) разрушена крыша и часть стены котельной школы №2.

"Возможная причина разрушения - большая масса снега на крыше. Пострадавших нет", - сообщается в оперативной сводке за сутки, опубликованной на сайте Харьковской облгосадминистрации.

Районная комиссия по вопросам технико-экологической безопасности приняла решение о проведении ремонтных работ до 30 января. На это время занятия в школе приостановлены.

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