События

11:15 26.01.2017

СБУ задержала мошенников, через Интернет осуществлявших сделки с недвижимостью

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержали в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью.

"Правоохранители установили, что злоумышленники размещали в сети предложения по аренде элитных коттеджей и квартир в Киеве и Карпатах. Получив предоплату на банковские карточки, мошенники отключали телефоны и удаляли из Интернета соответствующее предложение", - говорится в сообщении пресс-центр СБ Украины, обнародованном в четверг.

Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области задокументировали, что полученные деньги злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге, а также выяснили, что администрирование интернет-страниц с фейковыми объявлениями осуществлялось с Днепропетровщины.

Оперативники спецслужбы задержали трех членов группы в Кривом Роге. Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами проведения сделок с недвижимостью.

"Правоохранители выявили оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры номиналом пятьсот гривень на сумму более 10тыс., фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур. Злоумышленники также хранили два пистолета ТТ, два пистолета Револьвер и почти сто патронов к ним", - говорится в сообщении.

В спейцслужбе проинформировали, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мошенников задержали и сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Еще по теме

ВАЖНОЕ

В Крыму задержали защитника членов крымскотатарского меджлиса

Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров

Сход вагонов-зерновозов с пути на станции Каменка Одесской железной дороги привел к задержке 10 пассажирских поездов

Боевики из "Града" ночью обстреляли окрестности Новозвановки

Более 230 человек погибли с начала года при пожарах в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Мосгорсуд оставил в силе арест до 7 марта обвиняемому в подготовке терактов в Крыму украинцу Панову

Белгород-Днестровский не может вывезти мусор из-за резкого повышения тарифов на услуги свалки

На Харьковщине под весом снега обрушилась крыша школьной котельной, занятия приостановлены

Посредник подозреваемого во взяточничестве члена ВСЮ Гречковского находится на лечении в психбольнице

В Запорожской области загорелась маршрутка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА