СБУ задержала мошенников, через Интернет осуществлявших сделки с недвижимостью

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой задержали в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) группу мошенников, которые через Интернет осуществляли сделки с недвижимостью.

"Правоохранители установили, что злоумышленники размещали в сети предложения по аренде элитных коттеджей и квартир в Киеве и Карпатах. Получив предоплату на банковские карточки, мошенники отключали телефоны и удаляли из Интернета соответствующее предложение", - говорится в сообщении пресс-центр СБ Украины, обнародованном в четверг.

Сотрудники Управления СБУ в Запорожской области задокументировали, что полученные деньги злоумышленники снимали в Запорожье и Кривом Роге, а также выяснили, что администрирование интернет-страниц с фейковыми объявлениями осуществлялось с Днепропетровщины.

Оперативники спецслужбы задержали трех членов группы в Кривом Роге. Во время обысков по местам их проживания правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами проведения сделок с недвижимостью.

"Правоохранители выявили оборудование для изготовления фальшивых денег, поддельные купюры номиналом пятьсот гривень на сумму более 10тыс., фальшивые паспорта граждан Украины, технические паспорта на автомобили и удостоверения сотрудников силовых структур. Злоумышленники также хранили два пистолета ТТ, два пистолета Револьвер и почти сто патронов к ним", - говорится в сообщении.

В спейцслужбе проинформировали, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мошенников задержали и сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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