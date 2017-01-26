Злоумышленник, стрелявший в мужчину возле рынка в Одессе, застрелился при попытке задержания

Злоумышленник, который четыре раза выстрелил в упор в пожилого мужчину возле рынка "Киевский" в Одессе около 16.00 среды, застрелился при попытке правоохранителей задержать его.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, на поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого с целью исключить малейшую возможность причинения вреда окружающим. "Будучи окруженным, злоумышленник понял, что убежать не удастся, и застрелился. Расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло. В ходе спецоперации никто из полицейских не пострадал", - сообщил Д.Головин.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что одна из основных версий нападения возле рынка – заказное убийство, а покончивший с собой преступник – киллер. По информации издания "Думская", раненный возле рынка мужчина 1954 года рождения – тренер по самбо, имевший широкие связи в преступном мире, в свое время он входил в преступную группировку Виктора Куливара, больше известного как Карабас.

Как сообщалось, вечером в среду полиция Одесской области ввела оперативный план "Сирена" для поиска злоумышленника на мопеде, который стрелял в прохожего у рынка "Киевский" в Одессе. Первоначально полиция сообщила, что поводом для стрельбы из травматического оружия стала словесная перепалка, а пострадавший прохожий был госпитализирован в одну из больниц города с ранением в шею.