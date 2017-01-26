Трамп заявил, что создаст в Сирии "зоны безопасности"

Президент США Дональд Трамп подтвердил сообщения СМИ о создании в Сирии "зон безопасности", призванных снизить поток беженцев из страны.

"Я точно создам зоны безопасности для сирийского народа", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что, по его мнению, "Европа совершила огромную ошибку", позволив миллионам беженцев осесть в Германии и других странах континента. Сам Д.Трамп, как сообщалось, намерен прекратить прием беженцев из Сирии, а также еще ряда стран региона.

Д.Трамп планирует отдать команду госдепартаменту и Пентагону подготовить план создания таких зон безопасности для сирийцев.

Проект распоряжения еще не подписан, пока не ясно, какие формы должны принять эти зоны. В нем отмечается, что они должны обеспечить сирийцам, которые вынуждены были из-за боевых действий покинуть районы постоянного проживания, возможность в спокойной остановке дождаться урегулирования конфликта.

Вместе с тем, как пишет The Wall Street Journal, реализация плана может потребовать от США и союзников создания бесполетной зоны в этих районах Сирии, возможно, введения наземного воинского контингента и развертывания средств ПВО, а это чревато разногласиями с Россией.

План создания зон должен быть подготовлен в течение 90 дней со дня подписания распоряжения, сообщают СМИ.

Администрация Барка Обамы отказалась от создания зон безопасности, так как видела в этом риск дальнейшего втягивания США в сирийский конфликт.

За неделю президентства Трампа США приняли около 1100 беженцев, в том числе 200 - из Сирии.