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07:41 26.01.2017

Ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная и остановили поезд движущийся на оккупированную территорию – нардеп Семенченко

Ветераны антитеррористической операции заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями, а также остановили первый поезд движущийся на оккупированную территорию, утверждает народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке "Горское-Золотое". 12 поездов и более 700 вагонов сегодня исключены из процесса финансирования терроризма", - написал С.Семенченко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

Первый блокпост блокады получил название "Редут Богдана", рассказал С.Семенченко. во второй половине дня в среду на этом блок-посту был остановлен первый грузовой поезд.

"Зная о том что железная дорога заблокирована состав был направлен прямо на блокпост. Пришлось выйти на рельсы всем. Состав идущий на оккупированную территорию (54 вагона) остановлен. Приехала следственно оперативная группа которая изучает обстоятельства покушения на убийство группы лиц. Ветераны вызвали сварочный аппарат. Состав участвующий в финансировании терроризма будет приварен к рельсам возле Редута Богдана и станет памятником контрабанде и торговле на крови. Надгробным", - добавил на своей странице в Фейсбук С.Семенченко в среду вечером.

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