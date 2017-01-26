За минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен и двое травмированы

За прошедшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских военных на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр АТО.

"За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов. Одного нашего военного ранило и двое было травмировано", - следует из сообщения военных на своей странице в Фейсбук в среду утром.

На Мариупольском - с 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовой, Водяному и Широкино. Используя реактивные системы Град-"П" обстреляли населенный пункт Красногоровка. С гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино и Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП боевиков.

На Луганском направлении с 120 и 82-мм минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Орехово, Желтое и Новозвановку.

На Донецком направлении - из 120 и 82-мм минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.