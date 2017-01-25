Представитель ОБСЕ Миятович осуждает репрессивные практики оккупационного режима в Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека на незаконно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины.

"Продолжающееся ухудшение ситуации в сфере свободы СМИ и безопасности журналистов на незаконно оккупированной Российской Федерацией части территории Украины вызывает серьезное беспокойство в Украине и во всем цивилизованном мире. Последними подтверждениями высокого уровня обеспокоенности ситуацией, которая возникла в результате вооруженной агрессии России против Украины, стали резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 2141 (2017) "Нападение на журналистов и свободу СМИ в Европе", принятая 24 января 2017 года, и заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуни Миятович, обнародованное в тот же день", - сказано в комментарии МИД Украины, обнародованном пресс-службой МИД в среду.

В частности, как отмечается, ПАСЕ обращает отдельное внимание на вопиющие нарушения прав человека и основных свобод на оккупированных территориях Украины – как в Крыму, так и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где, в частности, продолжается подавление свободы СМИ, а журналисты остаются среди наиболее уязвимых объектов для репрессий со стороны российской оккупационной власти.

В Министерстве иностранных дел Украины поддержали требование ПАСЕ к российской власти немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также прекратить на оккупированном Крымском полуострове уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натали Кокориной и Николая Семены по надуманным обвинениям в "сепаратизме".

Также отмечается, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович в своем заявлении осудила репрессивные практики оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

"В частности, ею подвергнуты критике ограничения доступа к информации, плюрализма мнений и ухудшение ситуации с безопасностью журналистов. Вполне разделяем высказанное Дуней Миятович мнение относительно дела Николая Семены о недопустимости преследования журналиста за выражение собственных мыслей и необходимости снятия с него всех обвинений", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

"Требуем от Российской Федерации как государства-оккупанты немедленно прекратить нарушения прав человека и основных свобод, в том числе в области свободы СМИ, на оккупированных ею территориях Украины", - сказано в комментарии МИД.

Министерство иностранных дел Украины также призывает международные организации продолжать внимательно отслеживать проблематику прав человека и основных свобод на незаконно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины и добиваться беспрепятственного доступа туда для осуществления постоянного международного мониторинга ситуации в этой области.