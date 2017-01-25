Сеть отелей Трампа намерена втрое увеличить число гостиниц в США

Компания Trump Hotels & Casino Resorts, управляющая отелями и принадлежащая президенту США Дональду Трампу, планирует расширить число отелей под управлением в три раза, заявил CEO компании Эрик Данцигер.

Он подчеркнул, что все новые отели будут открываться исключительно на территории США.

На данный момент компания управляет 8 объектами, некоторые из которых принадлежат Д.Трампу. В их числе - отели в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лас-Вегасе, а также курорт в Майами.

По словам Э.Данцигера, компания рассматривает возможность выхода на рынки Далласа, Сиэтла, Денвера и Сан-Франциско.

Кроме того, Trump Hotels развивает новый бренд более бюджетных отелей Scion. Глава компании отметил, что первое заведение сети откроется уже в текущем году, но не уточнил, где.