События

18:11 25.01.2017

Представители Красного Креста посетили место содержания украинских военнослужащих в "ДНР"

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили в "ДНР" место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники, сказала агентству "Интерфакс-Украина" представитель МККК Санела Байрамбашич.

"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала С.Байрамбашич агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".

Вместе с тем С.Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.

По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.

Ранее в среду, 25 января, российские СМИ сообщили, что члены делегации Международного Комитета Красного Креста совместно с омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой посетили исправительную колонию, где содержатся украинские военнослужащие.

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