Суд в Москве продлил арест украинского журналиста Сущенко

Лефортовский суд Москвы санкционировал продление ареста до конца апреля украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сущенко на три месяца, то есть до 30 апреля 2017 года", - говорится в резолютивной части постановления судьи Анны Журман, оглашенном в среду.

Заседание по ходатайству прокурора прошло в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

Перед тем как закрыть заседание, суд отказал Р.Сущенко в допуске в качестве общественного защитника украинского консула в РФ Геннадия Брескаленко.

Адвокат Марк Фейгин просил провести открытое заседание, так как никакие секретные документы во время обсуждения вопроса о мере пресечения Р.Сущенко ни разу не оглашались.

Р.Сущенко в РФ предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает. По словам М.Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа.

О задержании украинца "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября прошлого года. По сведениям спецслужбы, Р.Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.

В свою очередь адвокат утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживает на территории Франции, являясь корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, неоднократно посещал Россию, и во время задержания находился здесь по личным мотивам. В России у него проживают родственники.

В Киеве задержание Р.Сущенко назвали провокацией, а обвинения в шпионаже - надуманными. 22 ноября 2016 года глава СБУ Василий Грицак сообщил на брифинге, что журналист внесен в списки "на обмен заложниками".

Защита Р.Сущенко также готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.