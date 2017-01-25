Заседание по "квартирному делу" Лещенко перенесено на неопределенный срок

Печерский районный суд города Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение так называемого "квартирного дела" народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание в среду не состоялось, и было перенесено в связи с тем, что судья находится в совещательной комнате по другому делу. Дата следующего заседания пока не известна, ее будет определять суд.

В комментарии журналистам С.Лещенко заявил, что расценивает данное дело как политическое преследование со стороны администрации президента Украины для того, чтобы дискредитировать его и препятствовать его общественно-политической деятельности.

На своей странице в соцсети Facebook депутат также рассказал, что "Украинский католический университет" (УГУ), где он читал лекции студентам магистерской программы по журналистике, получил от Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) "письма счастья". "От УКУ требуют предоставить всю информацию обо мене. При том, что мои доходы мной же задекларированы и с них оплачены налоги", - написал С.Лещенко.

Парламентарий оценивает это, как "политический заказ" администрации президента, где, по его словам, намерены "любым способом наказать меня за свободомыслие и антикоррупционную деятельность".

"История с подарком в виде скидки на квартиру превратилась в фарс, потому ищут новую тему - теперь мои лекции. Сначала пришли в Могилянку (Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - ИФ), теперь - в УКУ", - написал С.Лещенко.

Как сообщалось, по результатам проверки НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. грн в новом доме в историческом центре Киева С.Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. На момент приобретения недвижимости С.Лещенко был народным депутатом, то есть субъектом, на которого распространяются требования закона "О предотвращении коррупции". Таким образом, он получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную зарплату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 грн).

В НАПК сообщали, что с 30 ноября, С.Лещенко уклоняется от личного ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 1 декабря на официальном сайте агентства было размещено публичное приглашение депутату по ознакомлению с протоколом, однако он так и не прибыл для ознакомления с результатами проверки.

6 декабря НАПК решило направить в суд протокол об админправонарушении С.Лешенко при покупке квартиры в Киеве.

На назначенное судом заседание 29 декабря 2016г С.Лещенко не явился, после чего Генпрокуратура призвала его прибыть в Печерский райсуд 25 января "с целью реализации права на защиту и предоставления возможности суда принять законное решение в пределах разумных сроков".