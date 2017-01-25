События

14:46 25.01.2017

У Сущенко есть шанс вернуться в Украину после вынесения приговора - адвокат

Защита украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в РФ шпионаже, уверена, что он вернется на родину.

"В общем, ситуация складывается неплохо, потому что рассчитывать на то, что российский суд его отпустит, не приходится, но переговоры о его возвращении медленно, но идут", - заявил М.Фейгин журналистам в среду.

По его словам, на ситуацию с уголовным преследованием украинцев направлено внимание многих международных организаций и чиновников, в частности представителя Совета Европы по свободе слова и членов ПАСЕ.

"Многие усилия суммируются и сказываются в пользу Романа, так что я позитивно смотрю на перспективы о возвращении его домой", - сказал М.Фейгин.

Адвокат добавил, что передача Р.Сущенко на родину вряд ли состоится до вынесения ему приговора российским судом и вступления его в силу.

Ранее в среду Лефортовский суд Москвы продлил арест Р.Сущенко до 30 апреля. Защита намерена обжаловать данное решение.

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