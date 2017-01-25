Порошенко: РФ прилагает все усилия к ослаблению ЕС

Президент Украины Петр Порошенко считает, что руководство РФ делает все для того, чтобы ослабить и разъединить Европейский Союз.

"Кто не получает выгоду от существования ЕС? Франция получает пользу, точно так же как Германия и Великобритания, даже несмотря на Brexit. Финляндия и финны тоже (получают преимущества от членства в ЕС - ИФ). Россия направляет деятельность на ослабление ЕС. Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, осуществляя влияние на отдельные государства", - сказал украинский президент в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Глава украинского государства подчеркнул, что он обеспокоен нынешним развитием ситуации в ЕС. "Говорят, что Путин сказал, что для него распад СССР стал самой большой трагедией 90-х годов. Для меня это был бы коллапс Евросоюза", - отметил П.Порошенко.

По его убеждению, финны прекрасно понимают, что происходит на востоке Украины, поскольку сами пережили "зимнюю войну". "Маннергейм был объединяющим лидером народа. Мы уверены в своей позиции в ситуации с Россией, несмотря на то, что российская армия является значительно мощнее. Мы в состоянии защитить наше государство, наши собственные европейские ценности. Этим и объясняется популярность персоны Маннергейма среди нас", - сказал П.Порошенко.