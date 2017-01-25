Мюнхенская конференция по безопасности обсудит ситуацию в Украине

Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля в Германии, обсудит ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Согласно пресс-релизу 53-й конференции, которая пройдет под председательством посла Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger), более 500 участников обсудят важные проблемы в области безопасности, которые тревожат мир.

"Программа конференции посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в рамках Евросоюза в области безопасности и обороны, кризису в Украине и отношениям с РФ, войне в Сирии и ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе.

Участники также обсудят терроризм, информационные войны, а также серьезную угрозу в сфере глобального здравоохранения и климатические проблемы.

"Мы столкнулись с международной обстановкой в сфере безопасности, которая, возможно, наиболее неустойчивая за все время с момента окончания Второй мировой войны", - сказал глава Мюнхенской конференции В.Ишингер. В связи с этим, по его словам, важно найти способы защиты и укрепления фундаментальных ценностей Запада, а также институты, которые бы базировались на правилах международной системы.

Согласно информации, свое участие в конференции уже подтвердили новый генсек ООН Антонио Гуттериш, глава Европейского Совета Дональд Туск, высокий представитель ЕС Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в мероприятии примут участие президенты Украины, Польши и Афганистана, премьер-министры Норвегии, Венгрии и Ирака, главы МИД Китая, Саудовской Аравии, Ирана, Турции, РФ, Франции и Великобритании.

Правительство Германии будет представлено на уровне вице-канцлера, министра экономики, министра обороны и министра внутренних дел, также будут принимать участие в конференции более 60 парламентариев из разных партий.

Что касается американской делегации, то в пресс-релизе отмечается, что состав американской делегации еще формируется, но есть все основания говорить о ее серьезном наполнении. В нее войдут представители как новой администрации, так и Конгресса. Свое участие в конференции уже подтвердили несколько членов правительства США, включая министра обороны Джеймса Меттиса и министра внутренней безопасности Джона Келли.

Мюнхенская конференция по безопасности – ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.