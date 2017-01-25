События

13:15 25.01.2017

Адвокат Полозов задержан ФСБ в Крыму для допроса по делу Умерова

Адвоката заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николая Полозова задержали в Симферополе сотрудники ФСБ и везут на допрос.

"Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос в УФСБ", - сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев на странице в Фейсбуке в среду.

Российский адвокат Марк Фейгин в Twitter написал: "Мне позвонил крымский адвокат Курбединов и подтвердил задержание Николая Полозова. Его повезли в Управление ФСБ для допроса по делу Умерова".

По его словам, цель задержания – не позволить Н.Полозову быть защитником И.Умерова. "Полагаю, Полозова попытаются допросить, он откажется по ст.51 и его отпустят. Но цель будет достигнута - он не сможет быть защитником Умерова", - добавил М.Фейгин.

Председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook заявил: "ФСБ России поставило задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников".

Он рассказал, что в понедельник, 23 января, Н.Полозов принимал участие в мероприятии, организованном украинской делегацией на сессии ПАСЕ в Страсбурге, где во время выступления говорил о намерении ФСБ допросить его по обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе представления интересов И.Умерова.

"Это противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям, но все жалобы по этому поводу игнорируются. Это не инициатива каких-то крымских деятелей, инициатива идет прямо из Москвы", - процитировал народный депутат адвоката Н.Полозова.

Ранее И.Умеров сообщил, что ФСБ намерена 27 января предъявить ему обвинение в новой редакции. "Вчера позвонил следователь ФСБ. Договорились встретиться в пятницу, 27 января, в 14.30. Мне будет предъявлено обвинение в новой редакции (перепредъявление обвинения). Что это означает, я не очень понимаю. После "встречи" расскажу в рамках дозволенного", - написал он на странице в Фейсбуке.

Как сообщает Центр информации о правах человека, Н.Полозов в среду должен был прибыть в суд по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, но на утреннее заседание не явился.

Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против И.Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ по подозрению к призывам к нарушению территориальной целостности РФ. С него взяли подписку о невыезде. Почти месяц И.Умерова проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе.

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