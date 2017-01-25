События

00:46 25.01.2017

Суд приговорил к полутора годам дисбата контрактника ВСУ, по вине которого в ДТП погиб человек

Винницким районным судом Винницкой области вынесен приговор военнослужащему воинской службы по контракту Вооруженных сил Украины, по вине которого в ДТП погиб человек, а другой получил телесные повреждения, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Старший прапорщик, двигаясь на автомобиле "ГАЗ-66", принадлежавший воинской части, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Volkswagen LT". В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель иномарки от полученных травм погиб, а его пассажир получил телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Суд признал военнослужащего виновным по ч.1 ст.415 УК Украины (нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего) и, учитывая, что обвиняемый искренне раскаивался, активно способствовал раскрытию преступления, возместил пострадавшим причиненный ущерб, приговорил его к содержанию в дисциплинарном батальоне сроком 1 год и 6 месяцев.

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