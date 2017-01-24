События

19:27 24.01.2017

Старобельский суд продолжит подготовительное заседание по делу Ефремова 8 февраля

Старобельский районный суд Луганской области 8 февраля продолжит подготовительное заседание по делу об обвинении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене и других преступлениях.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Мельников, на заседании во вторник суд отклонили ходатайства стороны защиты об отводе двух из трех членов судейской коллеги и прокурора.

После этого в заседании был объявлен перерыв до 8 февраля.

Как сообщалось, 17 января Старобельский суд продлил А.Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта. А.Мельников указал, что законодательство не дает возможности обжаловать такое решение, принятое в рамках подготовительного заседания.

При этом 27 января Апелляционный суд Киева будет рассматривать жалобу защиты А.Ефремова на предыдущее продление ему Печерским районным судом Киева срока содержания под стражей до 22 января.

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