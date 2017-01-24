Порошенко - российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев
Президент Украины Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время посещения парламента Финляндии к П.Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.
В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".
П.Порошенко сообщил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.
В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.