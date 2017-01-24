События

16:46 24.01.2017

Порошенко - российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев

Президент Украины Петр Порошенко отказался дать интервью российским журналистам в Хельсинки.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во время посещения парламента Финляндии к П.Порошенко подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой ответить на их вопросы.

В ответ президент Украины сказал: "Перестаньте убивать украинцев и освободите территорию!".

П.Порошенко сообщил, что только в этом январе на Донбассе погибли 7 украинцев.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос президент Украины сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий.

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