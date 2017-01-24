ВСП уволил десятерых судей и отстранил двоих от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности

Высший совет правосудия (ВСП) уволил десятерых судей на общих основаниях и временно отстранил от отправления правосудия еще двоих судей в связи с привлечением их к уголовной ответственности.

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ ВСП, соответствующие решения Совет принял на заседании во вторник.

Из десяти уволенных на общих основаниях, двое судей подавали заявления об увольнении по собственному желанию, восемь судей ушли в отставку. В частности, речь идет о судьях: Николаевского окружного административного суда Александре Зиньковском, Попильнянского райсуда Житомирской области Анне Зленко, Апелляционного суда Одесской области Викторе Балабане, Белокуракинского райсуда Луганской области Татьяне Кобзий, Апелляционного суда Сумской области Владимире Рыбалко, Прилуцкого горрайонного суда Черниговской области Викторе Ряботе, Рубежанского городского суда Луганской области Владимире Томке, судья Лисичанского городского суда Луганской области Светлане Бойко, Луганского окружного административного суда Татьяне Ковалевой, Апелляционного суда Сумской области Владиславе Ященко.

Также ВСП временно отстранил от выполнения обязанностей судьи – до 13 марта 2017 года - по представлению Генеральной прокуратуры Украины судью Хозяйственного суда г.Киева Любомира Головатюка в связи с привлечением к уголовной ответственности. Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 15, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Также Совет удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Уманского горрайонного суда Черкаской области Людмилу Горячковскую. Судья подозревается в совершении особо тяжкого преступления в сфере служебной деятельности – получении от представителя стороны в гражданском процессе неправомерной выгоды.