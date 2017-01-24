Нацсовет по телевидению и радиовещанию требует от СБУ проверить, является ли Клименко бенефициаром "Радио Вести"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Службу безопасности Украины с требованием проверить факт того, что бывший министр доходов и сборов Александр Клименко является конечным бенефициаром "Радио Вести", заявила заместитель председателя Нацсовета по телерадио Ульяна Фещук.

"Кроме того анализа, который мы сделали внутри Нацсовета, мы еще обратились в СБУ с тем, чтобы они подтвердили какую-то информацию о том, кто является конечным бенефициарным владельцем"Радио Вести ", - заявила У.Фещук в эфире Еспресо.TV.

По ее словам, Институт Медиа Права провел исследование относительно того, кто является конечным бенефициаром "Радио Вести", им оказался бывший министр доходов А.Клименко, сообщает Еспресо.TV во вторник.

У.Фещук уточнила, что нет конкретных доказательств того, что А.Клименко является конечным бенефициаром "Радио Вести", поэтому регулятор обратился в СБУ для подтверждения или опровержения этого предположения.

Как сообщалось, 29 ноября 2016 года медиахолдинг "Вести Украина" заявил, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает продление лицензий на вещание "Радио Вести" в Киеве и Харькове, заканчивающиеся в феврале 2017 года.

Ранее в ноябре Нацсовет вынес предупреждение "Радио Вести" из-за оскорбительных высказываний в эфире радио о героях Революции достоинства и использования гостями радиостанции ненормативной лексики.

Ранее регулятор отказался переоформить программные концепции ООО "ТРК "Оникс", ООО "ТРК "Комра", ООО "ТРК "Стильное радио", которые ранее были приобретены владельцем "Радио Вести".

"Радио Вести" вышло в эфир в марте 2014 года, входит в медиахолдинг "Вести Украина" и осуществляет вещание в Киеве, Харькове и Днепре. Данный медиахолдинг связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президентства Виктора Януковича.

Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% – до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза – до 0,56 млн грн.