События

14:26 24.01.2017

Старший сержант полиции Киевщины подозревается в развращении несовершеннолетних

Следственное управление прокуратуры Киевской области уведомило о подозрении в совершении уголовного преступления 26-летнего сотрудника полиции по факту развращения несовершеннолетних.

"Установлено, что правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем, отправляя ему сообщение непристойного содержания с предложением сексуального контакта", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В дальнейшем, информируют в ведомстве, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем.

"Несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали правоохранителя и вызвали полицию", - сообщили в облпрокуратуре.

Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Досудебное расследование и процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области.

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