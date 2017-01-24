Прооперирован мальчик, получивший пулевое ранение в Днепре

Мальчик, получивший пулевое ранение в г.Днепре, прооперирован в Днепропетровской областной детской клинической больнице, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор больницы Александр Хитрик.

"Врачи провели операцию, пуля удалена, состояние малыша средней степени тяжести, его жизни уже ничего не угрожает", - сказал А.Хитрик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он также добавил, что до завтра ребенок будет находиться в реанимации.

Как сообщалось, около 20:00 понедельника, 23 января, в г.Днепре шестилетний ребенок получил пулевое ранение в грудь, когда шел с родителями по улице. Они самостоятельно доставили его в больницу. У мальчика обнаружено пулевое ранение левой половины грудной клетки.

По данному факту открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).