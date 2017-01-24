Создатели украинского комикса "Хранители страны" намерены выпустить второй сезон

Работа над комиксами для детей о современных украинских героях "Хранители страны" будет продолжена, обещают их авторы.

"Мы столкнулись с тем, что сегодня совершенно нет современных украинских героев... И мы решили создать именно для детей, которым сейчас 10-12 лет такую историю - об обычных людях, которые под воздействием обстоятельств, войны взяли в руки оружие и начали защищать свою страну Украину от северной страны, которая напала на эту страну", - рассказал волонтер, дизайнер и продюсер комиксов "Хранители страны" Леонид Краснопольский в ходе презентации комиксов во вторник в Киеве.

По словам его, кроме него в создающей комиксы команде ещё два человека - автор текстов Игорь Роговой и художник Asta "Ateralba" Legios.

Л.Краснопольский рассказал, что вначале прототипом первого героя комиксов был его товарищ, который служил и воевал на Донбассе, но сейчас образы стали собирательными.

"Мы уже написали первый сезон: 10 выпусков. В нем четыре героя, хотя изначально планировалось десять, но мы перенесли остальных героев на следующие сезоны. Надеюсь, что мы выпустим следующие 10 выпусков и сделаем итоговую книгу",- рассказал он.

Л.Краснопольский отметил, что авторы пошагово обсуждают действия героев в "Фейсбуке" и "Твиттере". "Это важно, потому что сегодня социальные сети играют в нашей жизни огромную роль", - пояснил он.

Л.Краснопольский рассказал, что комиксы выпущены тиражом 1000 экземпляров, продаются уже с декабря через интернет-магазин. Стоимость одного выпуска 99 грн., двух- 149 грн.

В свою очередь, советник Министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса и руководитель аналитического центра "Фабрика мысли "Донбасс" Дмитрий Ткаченко пообещал, что постарается найти негосударственное финансирование для того, чтобы напечатать комиксы большим тиражом и распространить их на территории Донбасса, которая контролируется украинской властью.