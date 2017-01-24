Все системы Boeing-747-400, потерпевшего крушение в Киргизии, были исправны

Межгосударственный авиационный комитет рассматривает несколько версий крушения грузового самолета Boeing-747-400 в Киргизии, но оборудование у самолета работало исправно.

"Рассматриваются все версии и изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту", - заявил на пресс-конференции во вторник глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

Он сказал, что "все системы самолета были исправны, бортовая система захода на посадку сегодня изучается, двигатели и посадочное устройство на борту были исправны".

Л.Каширский добавил, что комиссия МАК изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами и сделала выводы, что "информации о неполадках с борта самолета не сообщалось".

Он также сказал, что упавший под Бишкеком 16 января самолет делал только один заход на посадку.

На борту самолета не было взрывчатых веществ и другого опасного груза, заявил Л.Каширский.

"Взрывчатых веществ на борту не было. Груз был на верхней и нижней палубах в контейнерах и без контейнеров, опасного груза на борту не было", - сказал он.

По его словам, комиссии МАК потребуется как минимум четыре месяца, чтобы сделать окончательные выводы о причинах крушения самолета.

Он сказал, что в настоящее время комиссией уже подготовлен предварительный отчет. В ближайшее время он будет отправлен компании-производителю самолета (США), а также стране, эксплуатирующей самолет (Турция), добавил он. Л.Каширский сказал, что на получение комментариев со стороны производителя и с эксплуатирующей стороны потребуется до двух месяцев.

Он также добавил, что комиссия будет работать в Бишкеке еще примерно около недели. "На следующей неделе мы закончим, потом мы будем анализировать собранную информацию", - сказал Л.Каширский.

Глава комиссии МАК также отметил, что найденные бортовые самописцы расшифрованы в Москве. "С них снята информация. Информации много. Мы также сняли информацию о переговорах членов экипажа с диспетчерами", - сказал он.

Л.Каширский добавил, что, согласно данным радиообмена, при заходе на посадку пилоты запросили данные о погоде и ответили, что они ее приняли.

16 января Boeing-747-400 турецкой авиакомпании, следовавший рейсом Гонконг-Бишкек-Стамбул, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа самолета - граждан Турции.