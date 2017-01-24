События

12:53 24.01.2017

В Днепре шестилетний ребенок получил пулевое ранение

В г.Днепр шестилетний ребенок получил пулевое ранение в грудь, когда шел с родителями по улице, сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

"Вечером 23 января шестилетний мальчик был доставлен в детскую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Завтра (в среду, 25 января) ребенка прооперируют, что позволит установить, из какого оружия был произведен выстрел. Сейчас состояние мальчика тяжелое", - говорится в сообщении пресс-службы полиции области, обнародованном на сайте во вторник.

По информации правоохранителей, установлено, что около 20:00 понедельника мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по ул. 20-летия Победы.

"Взрослые услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева. Родители немедленно на собственном автомобиле доставили ребенка в больницу", - рассказали в полиции.

По данному факту Самарское отделение полиции г.Днепр открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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