Около 40 человек на автомобилях протестуют под зданием Кабмина в Киеве

Около 40 человек на автомобилях протестуют под зданием Кабинета министров на ул.Грушевского в Киеве с требованием урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 12:25 митинг проходит мирно.

Протестующие припарковали свои автомобили на парковке возле здания правительства и гудят в клаксоны. Автомобили протестующих имеют номера стран ЕС, среди них Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, а также украинские номера.

Участники акции держат флаги "АвтоЕвроСила".

У входа в здание правительства стоят около 20 полицейских, еще четыре полицейских и два патрульных автомобиля находятся неподалеку от проезжей части. Движение на ул.Грушевского не перекрыто.

Как сообщалось, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 24 января, частично заблокировали въезды в Киев по Бориспольскому шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах с требованием принять законопроект №5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.