Мосгорсуд оставил в силе продление ареста обвиняемому в подготовке терактов в Крыму украинцу Захтею

Мосгорсуд признал законным продление ареста украинцу Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения",- огласил решение судья во вторник.

ФСБ России 10 августа объявила о предотвращении в Крыму терактов, якобы подготовленных разведкой Украины. В частности, сообщалось, что в ночь на 7 и 8 августа российскими спецслужбами были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российский военный и сотрудник ФСБ.

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Е.Панов. Он дал признательные показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем родственники украинца заявляют, что он дал показания под пытками.

А.Захтей, по данным российских силовиков, обеспечивал работу диверсионной группы. При осмотре в его автомашине в запасном колесе, по данным спецслужб, было обнаружено три килограмма взрывчатки, гранаты, сим-карты, телефонные трубки, сообщил источник. Родные А.Захтея уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант.

Минобороны, ГУР, СНБО Украины опровергли сообщения об украинских диверсантах и причастности задержанных к украинским спецслужбам. Брат Е.Панова Игорь Котелянец считает, что Евгений был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.