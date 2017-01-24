События

10:56 24.01.2017

Работников Киевского апелляционного хозсуда эвакуируют из-за сообщения о минировании

Киевский апелляционный хозяйственный суд эвакуируют из-за сообщения о минировании, сообщила ответственная за связи с общественностью суда Наталья Шкорупеева информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы только что получили сообщение о минировании. Ожидаем прибытия спецслужбы. На данный момент у нас проводится экстренная эвакуация всех сотрудников", - сказала она.

При этом Н.Шкорупеева отметила, что на прошлой неделе поступало аналогичное сообщение, оказавшееся ложным.

"Мы не знаем, насколько сегодняшняя информация соответствует действительности, так как на прошлой неделе поступала ложная информация о минировании", - отметила она.

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