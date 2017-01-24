В результате взрыва в Лондоне ранены 6 человек

В жилом доме в восточной части Лондона прогремел взрыв в одной из квартир, в результате чего 6 человек получили ранения, а здание охватил пожар, сообщает "Громадське" со ссылкой на местные СМИ.

"Взрыв произошел в 17.00 по местному времени. К месту происшествия выехали спасатели и скорая помощь. В настоящее время причины взрыва точно неизвестны. Очевидцы сообщают, что части квартиры (в которой произошел взрыв – ИФ) буквально вынесло силой взрыва через дорогу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва могло стать повреждение резервуара с пропаном.