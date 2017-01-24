Спецслужбы РФ распространяют в Украине антисемитские настроения – Геращенко

Спецслужбы Российской Федерации распространяют в Украине антисемитские настроения, заявил народный депутат Украины Антон Геращенко в эфире канала "112.Украины" в понедельник вечером

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", - заявил А.Геращенко.

По словам А.Геращенко, спецслужбы РФ способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине. "Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", - убежден он.

Как сообщалось, 21 декабря по спецлинии "102" отдела полиции Умани поступило сообщение, что на могильном комплексе цадика (рабби) Нахмана происходят противоправные действия. "Выездом на место происшествия установлено, что неизвестные лица облили вход в указанный комплекс краской красного цвета и оставили отрезанную голову свиньи. С места происшествия изъяты ряд вещественных доказательств", - говорится в обнародованной информации.

Генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование совершенного в синагоге преступления и отменил отпуск областного прокурора.

Изначально по факту хулиганских действий было открыто уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Министерство культуры Украины расценивает как провокацию ксенофобского характера осквернение синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана и не исключает "других деструктивных внешних влияний и иностранных факторов с целью дестабилизации ситуации" на религиозной почве.

Замглавы Нацполиции Украины Константин Бушуев сообщил, что полиция предпринимает все меры для установления не только личностей подозреваемых, но и мотивов, по которым это преступление было совершено.